Fondi regionali emergenza Covid: 853mila euro all’Ats di Pavia

Dei 56 milioni di euro deliberati dalla giunta regione, 17,8 sono dedicati a all’aiuto dei cittadini che si trovano in difficoltà per l’emergenza coronavirus. «Aiuti concreti – ha spiegato l’assessore regionale alle politiche sociali Stefano Bolognini – che permetteranno di fornire servizi fondamentali come la presa in carico dei pazienti dimessi dagli ospedali e la consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari. Per quanto concerne i restanti 38 milioni di euro, la programmazione regionale stima di destinarne il 52% all'area di intervento 'Famiglia e minori', il 25% all'area 'Disabilità', l'11% all'area 'Anziani' e il 12% all'area 'Disagio e Povertà'. Questi fondi andranno a finanziare, all'interno della programmazione sociale degli Ambiti territoriali lombardi, i servizi per la presa in carico delle situazioni di fragilità, la promozione di interventi e attività di tutela dei minori con le loro famiglie, l'attività di prevenzione sui territori, il sostegno dei servizi diurni e residenziali, l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e l'assistenza domiciliare». Altri 15,7 milioni di euro sono stati assegnati alle Ats in base alla popolazione residente; all'Ats di Pavia sono stati assegnati 853.841,25 euro.