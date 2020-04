Gambolò, domani l'ex canoista Antonio Rossi ospite della web radio #iorestoacasa

Dopo Alberto Cova, un altro campione olimpico sarà ospite della web radio "#iorestoacasa" dell’istituto comprensivo di Gambolò. Domani (venerdì), in diretta su Facebook e YouTube dalle 13, i prof Massimiliano Sonsogno e Accursio Cutrano intervisteranno Antonio Rossi, ex canoista, campione olimpico e mondiale, politico italiano. «Nel corso della puntata – rivela il prof Sonsogno – faremo una carrellata delle sue vittorie più belle. Gli chiederemo come sia possibile conseguire dei risultati del genere e qualche consiglio utile per i ragazzi. E poi una domanda sulle emozioni che ha provato ad essere stato scelto come portabandiera e rappresentante dell’Italia ai giochi olimpici di Pechino nel 2008».