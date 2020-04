Scossa di terremoto nel Piacentino, avvertita anche in provincia di Pavia

Una scossa piuttosto forte è stata registrata questa mattina (giovedì), alle 11,42, in provincia di Piacenza. Il Comune più vicino all’epicentro è Cerignale, ma la scossa è stata avvertita in una vasta area, con segnalazioni arrivate da Milano, Alessandria e Genova, e anche in provincia di Pavia. Sono in corso gli accertamenti su eventuali feriti e danni. Ieri sera (mercoledì) era stata registrata un’altra scossa di magnitudo 3,5 a Ferriere, sempre nel Piacentino.