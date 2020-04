Sms a tutti i lombardi per scaricare l’app AllertaLOM

Oggi pomeriggio (giovedì) i cittadini della Lombardia hanno ricevuto un sms sul proprio cellulare con l’invito di scaricare l’app AllertaLOM, che consente di realizzare una mappatura del contagio attraverso la compilazione di un questionario. Uno strumento importante, che il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala ha invitato a utilizzare durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio (giovedì). «La sezione "Coronavirus" e il questionario permettono una sorta di "triage" a distanza – spiegano dalla Regione – Il questionario è anonimo e non si rivolge solo a chi manifesta sintomi ricollegabili al Covid-19, ma a tutti i cittadini. Le informazioni raccolte contribuiscono ad alimentare una “mappa del rischio contagio” continuamente aggiornata, che permette agli esperti di sviluppare modelli previsionali».

Ecco i dati aggiornati sulla situazione coronavirus in Lombardia: i tamponi processati sono 232674 (+10706), i positivi sono 63094 (+941), i ricoverati non in terapia intensiva sono 11365 (-687), in terapia intensiva 1032 (-42), i dimessi sono 39098 (+1439). I decessi sono 11608, ieri sono stati 231. In provincia di Pavia i positivi sono 3390 (+74).