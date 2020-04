Vigevano, controlli polizia locale: 99 persone identificate, 5 sanzioni

È di 5 sanzioni e 99 persone identificate il bilancio dei controlli effettuati nella giornata di ieri (mercoledì) dal Comando della polizia locale di Vigevano. Le 6 pattuglie, in collaborazione con i militari volontari dell’associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine di Malta, hanno effettuato una serie di verifiche sul rispetto delle normative in vigore per l’emergenza Covid-19. Piazza Ducale, via del Popolo, corso della Repubblica, via Dante, via San Francesco, corso Vittorio Emanuele II, via Guido da Vigevano, ponte della Giacchetta e corso Pavia, piazza del mercato e alcune aree verdi della città sono i principali luoghi presidiati durante il servizio, effettuato con l'ausilio di 2 droni. Sempre ieri (mercoledì) due pattuglie della polizia locale e il personale dei militari volontari hanno perlustrato alcune aree verdi alla frazione Sforzesca. «Sono molto soddisfatto – fa sapere il vicesindaco di Vigevano Andrea Ceffa – per l’importante attività svolta dalle donne e dagli uomini della polizia locale in questi giorni difficili. Colgo l’occasione per ringraziare e i militari volontari dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, per la preziosa collaborazione che hanno voluto donare alla nostra città». Nel fine settimana di Pasqua, i controlli del Comando di via San Giacomo avevano portato all’identificazione di 114 persone, con 23 violazioni accertate.