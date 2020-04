Lombardia, ricoverati in terapia sotto quota 1000. Fontana: «Per riapertura serve l’ok degli esperti»

«La riapertura dovrà avvenire rispettando le 4D: diagnostica, dispositivi di protezione, distanziamento e digitalizzazione – ha detto oggi pomeriggio il presidente della Regione Attilio Fontana – Sarà un nuovo modo di affrontare il lavoro e la quotidianità. La riapertura è comunque subordinata al parere degli esperti, che dovranno dare il via libero. La ripresa dovrà essere graduale. E c’è una quinta “D”: il diritto alla sicurezza, alla mobilità, al lavoro, allo studio». Fontana ha poi voluto ricordare i 1541 bambini nati negli ospedali pubblici di Milano dall’inizio della pandemia.

La curva dei ricoveri in terapia intensiva è in decrescita, e il numero dei ricoverati è sceso sotto il migliaio: sono, infatti, 971 (-61), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 10627 (-729). I dimessi sono 40713 (+1615). I positivi in Lombardia sono 64135 (+1041), mentre il totale dei tamponi effettuati è di 243513 (+10839). I decessi sono 11851, 243 nella giornata di ieri. In provincia di Pavia di registrano 58 nuovi casi; i positivi sono 3448.