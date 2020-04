Vigevano, sposarsi al tempo del Coronavirus: la storia di Martina e Stefano

Avrebbero dovuto sposarsi oggi. Ma l'emergenza Coronavirus ha fatto saltare i loro programmi. O meglio li ha solo modificati. Perché Martina Reale, 20 anni e Stefano Sette, 21 anni, hanno deciso che il loro matrimonio si sarebbe celebrato comunque. “In un primo momento siamo stati tentati di rinviare tutto - racconta la neo-sposa - ma ci tenevamo troppo e così abbiamo scelto giovedì, il giorno del compleanno di mia suocera, che è in quarantena. Abbiamo voluto farle una sorpresa. Abbiamo avuto solo due giorni per riorganizzare tutto; è stato surreale ma anche molto divertente. I vestiti lasciati fuori dalla porta dai sarti, che abbiamo dovuto sistemare noi; lo stesso per il bouquet; l'acconciatura che ho dovuto realizzare io con i consigli di mia mamma, parrucchiera, collegata in video. Poi siamo andati in Comune per la cerimonia». Martina e Stefano hanno avuto comunque vicino tutti i parenti. «Avrebbero dovuto arrivare da ogni parte d'Italia - continua - ci sono stati vicino con una diretta Facebook. Per i genitori e i nonni abbiamo previsto invece un collegamento con Whatsapp». Una volta marito e moglie la giovanissima coppia non ha rinunciato nemmeno al taglio della torta. «L'abbiamo comperata in pasticceria - conclude Martina Reale - e il taglio è avvenuto a casa, con tutti i parenti collegati con noi».