Coronavirus, la Croce Verde distribuisce in città le proprie mascherine

Da qualche giorno la Croce Verde di Vigevano ha iniziato la distribuzione delle proprie mascherine alla cittadinanza a partire da via Vallere e fino all'esaurimento delle scorte. «Vogliamo precisare - fa sapere l'associazione - che si tratta di una iniziativa del tutto privata, che non ha nulla a che fare con quella comunale della quale ci siamo occupati una decina di giorni fa e soltanto per i cittadini Over 65 così come da disposizioni».