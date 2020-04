Coronavirus, in Lombardia continua il calo di ricoveri

Sono complessivamente 65.381 (+1.246) i lombardi che hanno contratto il Coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Calano in modo sensibile i ricoveri (-585) e i degenti in terapia intensiva (-24). I guariti e dimessi sono 42.342 (+ 1.629) mentre i decessi salgono a quota 12.050 (+199). La provincia più colpita resta quella di Milano (+269), seguita da Brescia (+191) e Bergamo (+39). In provincia di Pavia il capoluogo conta 416 contagiati, seguono Vigevano con 387 e Voghera con 326.

In tutto il Paese i casi di contagio sono aumentati di 809 unità (erano 355 ieri) ma diminuiscono i ricoverati, che sono 25.007 (-779) e i degenti in terapia intensiva, oggi 2.733 (-79). I guariti aumentano di 2.200 unità e salgono complessivamente a 44.927. Calano i decessi che sono 482 (-93), per un totale di 23.227