Vigevano, marijuana e cocaina: la polizia denuncia un pusher

I suoi clienti lo contattavano sui social network e lui fissava loro un appuntamento per cedere la droga. E' stato proprio in occasione di uno di questi scambi che gli agenti del commissariato di Vigevano lo hanno sorpreso. D.M., 44 anni, residente a Vigevano, è stato denunciato per spaccio. I poliziotti nel suo appartamento hanno ritrovato un barattolo contenente marijuana e della cocaina oltre ad un grinder, lo strumento utilizzato per sminuzzare la cannabis e ad un bilancino di precisione. L'acquirente ha ammesso di aver acquistato droga dall'uomo, con cadenza settimanale, dal mese di settembre in ragione di 20 euro per volta.