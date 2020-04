Voghera, 30 grammi di droga e denaro: pusher marocchino in manette

Quando ha visto gli agenti della Volante del commissariato di Voghera, intervenuti nella zona di via Piave a seguito di una segnalazione, ha tentato di fuggire. Ma F.Y., 32 anni, marocchino residente in città, è stato inseguito tra i cortili dei palazzi, raggiunto e bloccato. Con sé l'uomo aveva 7 dosi di droga in bustine termosaldate e del denaro. Nella sua abitazione i poliziotti hanno ritrovato altri 30 grammi di sostanza stupefacente, due bilancini di precisione e 1.300 euro in contanti. Per l'uomo, irregolare e disoccupato, è scattata la denuncia per spaccio. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio. Questa mattina l'uomo è stato processato per direttissima in videoconferenza e condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione; il giudice ne ha disposto la custodia agli arresti domiciliari.