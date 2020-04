Vigevano, bambini ustionati dall'acido: denunciata una donna di 27 anni

Una donna egiziana di 27 anni è stata denunciata dai carabinieri per lesioni aggravate a seguito dell'episodio avvenuto alle 14.45 di oggi in strada San Marco. Al culmine di un litigio con un vicino di casa, trentenne e suo connazionale, la donna ha impugnato un flacone di disgorgante per lavandini, composto al 98% da acido solforico, e gli ha lanciato contro il liquido corrosivo. L'uomo è riuscito ad evitarlo ma le gocce hanno colpito i due figli che erano poco lontani da lui, provocando loro delle ustioni. Inizialmente si era deciso per il trasferimento della figlia più piccola, 3 anni e mezzo, che ha riportato le conseguenze più gravi, all'ospedale di Bergamo con l'elisoccorso, mentre il fratello avrebbe dovuto essere ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano. Ma a seguito delle resistenze del padre la piccola è stata trasferita da una ambulanza della Croce Rossa al Niguarda, dove è stata ricoverata in prognosi riservata precauzionale per via delle lesioni al collo, alle braccia, alla schiena e alle spalle, mentre una ambulanza della Croce Azzurra ha trasferito il fratello al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che, al termine degli accertamenti, ha proceduto alla denuncia della donna, che è incinta, per il reato di lesioni aggravate.