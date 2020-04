Coronavirus, frenano i contagi in Lombardia

Forte frenata dei casi di contagio da Coronavirus in Lombardia. E’ quello che emerge dai dati diffusi oggi. Dall’inizio dell’epidemia i casi di positività in regione sono 66.236 (+855) mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 922 (-25) I dimessi sono stati 417 (per un totale di 19.526 guariti) mentre i deceduti sono stati 163, che portano il dato complessivo a 12.213.

In Italia i casi totali sono saliti a 178.972 (+3.047), i positivi sono attualmente 108.257 (+486). In terapia intensiva ci sono 2.635 pazienti (-98) mentre i guariti sono 47.055 (+2.128). I nuovi decessi sono stati 433, che portano il totale a 23.660.