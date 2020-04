Parrucchieri ed estetisti abusivi, la Cna: «Necessari maggiori controlli»

Maggiori controlli per contrastare il fenomeno dell’abusivismo di parrucchieri ed estestisti. Lo chiede la Confederazione nazionale dell’artigianato con una lettera indirizzata al ministro dell’Interno e al presidente dell’Anci. «Le innumerevoli segnalazioni che ci sono pervenute dai nostri associati – scrivono nella loro lettera il portavoce provinciale di Cna Benessere, Danilo Sedda e il direttore di Cna Pavia, Patrizia Cainarca – confermano purtroppo il dilagare di una pericolosa pratica illegale che mette a repentaglio a salute dei cittadini e la tenuta degli operatori che si attengono al rispetto delle regole. Per Cna – prosegue la lettera – è necessario un impegno ancora più incisivo da parte della autorità locali affinché siano intensificati i controlli. E’ importante trasmettere alle imprese sane un segnale tangibile della vicinanza delle istituzioni. Se la lotta all’abusivismo non si affronta in modo efficace rischia di accrescere il senso di malessere ed inquietudine che la categoria sta vivendo in questo periodo di emergenza sanitaria e chiusura prolungata».