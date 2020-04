Vigevano, cade in casa: intervento dei vigili del fuoco

E' caduto in casa ma nonostante questo è riuscito a chiedere l'intervento dei soccorsi. E' accaduto oggi pomeriggio alle 14 in via Garberini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vigevano che sono riusciti ad entrare nell'abitazione e hanno consentito al personale medico del 118 di portare le cure del caso. L'anziano, un uomo di 73 anni, è stato trasportato al Pronto soccorso in codice verde da una ambulanza della Croce Rossa. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Volante del commissariato.