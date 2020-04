Vigevano, minacce e resistenza a pubblico ufficiale: denunciata una donna di 46 anni

Una donna di 46 anni è stata denunciata dai carabinieri per i reati resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, per una aggressione ai militari della quale si è resa protagonista nella serata di venerdì a Vigevano. Nel quadro dei controlli sulla limitazione degli spostamenti dovuti all'emergenza-Coronavirus, i carabinieri della stazione di Vigevano hanno fermato in corso Cavour una Kia Picanto con a bordo due donne ed un uomo. Le verifiche hanno consentito di accertare che la patente di quella che sedeva al volante, una quarantaseienne di Vigevano, era stata ritirata per un mese lo scorso 21 marzo dai carabinieri di Gambolò. A quel punto, per effettuare tutte le incombenze burocratiche, compreso il fermo amministrativo del mezzo, i militari hanno invitato i tre a seguirli in caserma. Durante il tragitto la Kia Picanto si è improvvisamente fermata e l'altra occupante del mezzo, anch'essa quarantaseienne e residente in città, è scesa e ha fatto segno i carabinieri di frasi offensive. Nel tentativo di ricondurla alla calma un carabiniere ha riportato dei graffi ad una mano e al volto, nonostante indossasse guanti e mascherina. Riportata la situazione alla calma la donna è stata denunciata e l'auto sulla quale si trovava sottoposta a fermo amministrativo. Tutti gli occupanti sono stati poi denunciati per la violazione dei decreti emessi per contenere il contagio da Covid-19.