Casorate, guidava nonostante la patente sospesa: in auto droga e 2800 euro in contanti

In auto aveva 80 grammi di marijuana, 23 di cocaina e 15 di hashish, oltre a materiale per il confezionamento e il taglio della droga, con 2800 euro in contanti. L'uomo – R.B. 51 anni, già noto alle forze dell'ordine – è stato fermato e arrestato nel corso di un controllo straordinario del territorio dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pavia: era alla guida nonostante avesse la patente sospesa, e in violazione dell'obbligo di rimanere a casa come previsto per le disposizioni in vigore per il covid-19. La direttissima è in programma per oggi (lunedì).