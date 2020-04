Ciclista vigevanese investita a Gaggiano

Un incidente gravissimo, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 2,15, sulla Vigevanese, in territorio comunale di Gaggiano (Milano). Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che la ciclista, una donna di 30 anni di Vigevano, sia stata urtata da un furgone che trasporta giornali, sbalzata per circa 4 metri. L'autista alla guida del mezzo si è fermato, chiamando subito i soccorsi. Le condizioni della donna, una 30enne residente a Vigevano, sono subito apparse molto gravi; è stata intubata e trasportata con l'elisoccorso in codice rosso al Niguarda. È in prognosi riservata. La donna era in compagnia di altri due ciclisti; alcune ore prima i tre erano stati sanzionati, perché in giro senza motivo nonostante le restrizioni in vigore per il covid-19, dai carabinieri della Compagnia di Corsico che li avevano fermati in territorio di Trezzano, invitandoli poi a tornare a casa. Sull'esatta dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Abbiategrasso.