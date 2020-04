Coronavirus, in Lombardia calano contagi, ricoveri e degenti in terapia intensiva

Continua il calo di contagi, ricoveri e accesso alle terapie intensive in Lombardia. Lo si evince dai dati diffusi nel pomeriggio dalla Regione. I positivi sono complessivamente 66.971 (+735), mentre i ricoverati in ospedale sono 10.138 (-204). Calano anche i pazienti che si trovano in terapia intensiva, attualmente 901 (-21). I guariti sono 43.011 (+252) mentre i deceduti sono 163 per un totale complessivo di 12.376.

In Italia, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, si registra una calo dei positivi rispetto al giorno precedente (-20, su un totale di 108.237) mentre i contagiati totali sono 181.228, (+2.256). Nelle ultime 24 ore sono morte 454 persone per un totale di 24.114, mentre il numero dei guariti cresce di 1.882 unità, attestandosi a quota 48.877.

Intanto i governatore della Lombardia, Attilio Fontana, annuncia lo stanziamento di 3 miliardi di euro per gli investimenti finalizzati alla ripartenza; 400 milioni di euro andranno a Province e Comuni per la realizzazione di opere pubbliche, mentre 82 milioni di bonus saranno destinati agli operatori sanitari.