Grave incidente tra Mede e Pieve del Cairo: sul posto l'elisoccorso

Intorno alle 10,50 di oggi (lunedì), sulla strada provinciale 194 tra Pieve del Cairo e Mede, è avvenuto un grave incidente che ha coinvolto due auto, una Ford Focus e una Citroen C2. L'impatto sembra essere stato frontale; sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia locale di Mede, intervenuti sul posto per i rilievi. Oltre al personale del 118, alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i vigili del fuoco che hanno estratto dai veicoli i feriti. In gravi condizioni le due persone rimaste coinvolte. L'uomo, un 60enne di Mezzana Bigli, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Alessandria. La 32enne che viaggiava sulla Citroen, residente a Mede, è stata traferita in codice rosso con un'ambulanza all'Humanitas di Rozzano.

(Notizia in aggiornamento)