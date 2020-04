Vigevano, vandalizzata l'installazione temporanea della Croce Rossa in piazza Ducale

Un taglio a forma di triangolo. E' stato scoperto nel primo pomeriggio di oggi sul tendone dell'installazione temporanea della Croce Rossa che da qualche settimana si trova in piazza Ducale. Per poter identificare i vandali che hanno colpito si stanno visionando in queste ore le immagini delle telecamere di videosorveglianza della piazza che potrebbero fornire indicazioni utili a risalire ai responsabili dell'inqualificabile gesto.