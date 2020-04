Cilavegna, a casa in quarantena: i carabinieri non lo trovano

Avrebbe dovuto trovarsi nella sua abitazione di Cilavegna in regime di quarantena. Ma quando ieri i carabinieri di Gravellona hanno effettuato un controllo di routine, non l'hanno trovato. L'uomo, 35 anni, era nelle vicinanze di casa, ma questo non gli ha evitato la denuncia. Dovrà rispondere di delitto colposo contro la salute pubblica.