Coronavirus, in Italia record di guariti in solo giorno (2.723)

E' record di guariti in un solo giorno in Italia, saliti a 2.723. I nuovi casi sono invece 2.729. Risalgono i decessi, che passano dai 454 di ieri ai 534 di oggi. Contemporaneamente si allenta la pressione sugli ospedali dove oggi sono a disposizione 102 posti in terapia intensiva dove i ricoverato sono 2.573.

Si consolida in Lombardia il trend in calo dei ricoveri, oggi 9.805 (-333) e del numero dei degenti in terapia intensiva (851, -50). Salgono invece i riscontri relativi ai casi positivi, complessivamente 67.931 (+960; ieri erano 735), a fronte dello stesso numero di tamponi processati. Risale anche il dato relativo ai decessi, oggi 203 contro i 163 di ieri, per un totale di 12.579.