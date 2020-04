Controlli sulle strade: in provincia identificate oltre 50 mila persone

Sono oltre 50 mila le persone controllate dalle forze dell'ordine e dalle polizie locali sul territorio provinciale dall'inizio dell'emergenza-Covid 19. Nel dettaglio 2.195 sono state denunciate per non avere rispettato le disposizioni in materia di mobilità; altre 1.037 per l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e 71 per false dichiarazioni alla pubblica autorità. Sei persone sono state denunciate per aver lasciato la propria abitazione essendo sottoposti a quarantena e 97 per altri reati. Gli arresti sono stati 28. I locali controllati sono stati complessivamente 11.136; 53 titolari sono stati sanzionati ed è stata disposta la chiusura provvisoria di 2 locali. I dati sono stati diffusi oggi dalla Prefettura.