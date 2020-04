Coronavirus, in Lombardia 1.147 guariti in un giorno

Si consolida in Lombardia il calo dei ricoverati negli ospedali: oggi sono stati 9.692 (-113), un riscontro in calo da quasi tre settimane. Meno degenti anche in terapia intensiva (817, -34). Complessivamente i positivi sono 69.092 (+1.161) mentre i guariti ed i dimessi salgono a 42.820 (+1.147). I deceduti sono invece 12.740 (+161).

In Italia ad oggi almeno 187.327 persone hanno contratto il Coronavirus (+3.370). Attualmente i positivi sono 107.699 (ieri erano 107.709), in calo per il terzo giorno consecutivo. I pazienti ricoverati sono 23.805, di essi 2.384 (-87) sono in terapia intensiva. I guariti sono 54.543 mentre i deceduti, +437 oggi, sono in totale 25.085.