Gambolò, buoni spesa con le card prepagate: partita la distribuzione

È partita oggi (mercoledì), a Gambolò, la distribuzione dei buoni spesa per i nuclei familiari che stanno attraversando delle difficoltà economiche. «Verrà fornita una card prepagata – spiega il sindaco di Gambolò Antonio Costantino –, una modalità che abbiamo voluto attivare perché presenta una serie di vantaggi rispetto al buono cartaceo, che invece può dare problemi con l'erogazione dei resti o con le integrazioni di spesa. Sarà possibile utilizzare la card in tutti i negozi di alimentari e di generi di prima necessità che hanno il pos. Finora abbiamo ricevuto circa 250 domande. Purtroppo, essendo autocertificazioni, molti moduli presentavano degli errori di compilazione. Gli uffici hanno quindi cercato di richiamare a uno a uno i soggetti interessati, facendo sistemare le parti non corrette o non compilate. Un banale errore, infatti, avrebbe inficiato la possibilità di ricevere i contributi. Se è stato necessario attendere qualche giorno in più è perché dovevamo risolvere queste criticità e aspettare che arrivassero le card». La distribuzione delle carte prepagate, ciascuna già caricata con un importo economico stabilito (il taglio massimo è di 400 euro al mese), continuerà nei prossimi giorni.