Gropello, una serra con 49 piante di marijuana: denunciati padre e figlio

Nella loro casa di Gropello avevano allestito una serra con 49 piante di marijuana. Padre e figlio, 55 e 31 anni, sono stati denunciati per spaccio dai carabinieri. L'episodio è avvenuto lunedì sera. I militari di Gropello avevano controllato gli occupanti di un Mitsubishi Pajero nell'ambito delle verifiche sulle limitazioni degli spostamenti dovuti emergenza Covid-19: si trattava di una ventunenne di Zerbolò e due ventitreenni di Gropello, tutti pregiudicati. Mentre i militari stavano ripartendo, dopo averli sanzionati per il mancato rispetto delle disposizioni, hanno notato un trentunenne del posto che li ha raggiunti. Sottoposto ad un controllo è stato trovato in possesso di un involucro contenente marijuana e banconote di piccolo taglio. A quel punto i carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare e hanno scoperto la serra, perfettamente attrezzata con lampade, ventilatori ed aspiratori. Oltre alle 49 piante di marijuana i carabinieri hanno recuperato 500 grammi di sostanza stupefacente e 480 euro in contanti oltre a parecchio materiale utilizzato per la coltivazione della marijuana e per il suo confezionamento. Per padre e figlio è scattata la denuncia.