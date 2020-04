Vigevano, il comprensivo di viale Libertà dona oltre 3mila euro all'ospedale civile

L’istituto comprensivo di Viale Libertà di Vigevano ha attivato una raccolta fondi a beneficio dell’ospedale civile per l’acquisto di strumenti e apparecchiature sanitarie, mobilitando il personale docente, Ata, i genitori degli alunni e le rispettive famiglie. «L'impegno è stato assunto – riferiscono dall'Ic di viale Libertà – con l'intento non solo di essere di aiuto al nosocomio cittadino, ma anche nel riconoscimento e gratitudine per gli sforzi compiuti da tutte le professioni di aiuto che hanno operato in questo triste periodo per la città. La raccolta ha avuto un esito soddisfacente. Ogni donazione è stata preziosa ed efficace per raggiungere l'obiettivo prefissato: sarà devoluta la somma di 3050 euro. Questo atto di donazione, partito dal cuore di ciascuno di noi, è in memoria di coloro che non ce l'hanno fatta».