Coronavirus: aumentano ancora i guariti, calano i ricoveri

Continua il trend di aumento dei guariti e del concomitante calo dei ricoverati in Lombardia. Lo confermano i dati diffusi poco fa dall’assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni. Ad oggi i tamponi effettuati sono stati 302.714 (+12.016). Il totale dei positivi è salito a 70.165 (+1.073), mentre scende il dato relativo ai ricoverati, ad oggi 9.192 (-500); scendono anche i degenti in terapia intensiva (790, -27). I deceduti oggi sono stati 200 per un totale di 12.940 mentre salgono i dimessi (44.220, +1.400).

In Italia i positivi sono cresciuti nelle ultime 24 ore di 2.646 unità per un totale di 189.973. I deceduti salgono a 25.549 (+464) mentre i dimessi sono 57.576 (+3.033). I pazienti ricoverati sono 22.871 (-117) dei quali 2.267 in terapia intensiva (-87).