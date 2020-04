La solidarietà non conosce confini. La Croce Azzurra di Vigevano ringrazia Attilio Larosa e la Becro Food ad Beverage Inc. che dagli Stati Uniti si sono attivati per supportare l'associazione. Ma gli aiuti per l'associazione vigevanese giungono anche da altre parti del mondo: una donazione è arrivata addirittura da Hong Kong.