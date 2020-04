La scadenza per il pagamento delle bollette di gas e luce di Asm sarà prorogata. L'azienda ha annunciato che le bollette del gas in scadenza domani e quelle dell'energia elettrica in scadenza il 30 aprile potranno essere pagate, senza alcuna mora, rispettivamente l'11 maggio per il gas e il 18 maggio per l'energia elettrica.