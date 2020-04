Emergenza Covid, 50 carabinieri diventano donatori Avis

Ieri mattina (giovedì) una cinquantina di carabinieri di Pavia, tra cui il Comandante provinciale colonnello Luciano Calabrò, hanno deciso di diventare donatori Avis per contribuire al fabbisogno di sangue del Policlinico San Matteo, struttura in prima linea nella gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Le visite e le donazioni ematiche, coordinate dal presidente della sezione Avis del capoluogo, il dottor Stefano Marchesotti, proseguiranno in questi giorni presso l’unità di raccolta in via Taramelli. Nei prossimi giorni altri militari effettueranno le donazioni presso le sedi dell’associazione volontari italiani del sangue. «Noi, carabinieri di Pavia – ha dichiarato il Comandante Provinciale Luciano Calabrò – intendiamo, con questo gesto, ringraziare fattivamente il personale sanitario che è stato così duramente messo alla prova da questa emergenza, ma ha resistito in maniera encomiabile e senza cedimenti, e rinnovare la nostra dedizione alla cittadinanza ricordando che l’Arma è sempre vicina a chiunque ne abbia bisogno». Sull’iniziativa, ha parlato anche il dottor Stefano Marchesotti: «L’adesione così compatta e numerosa alla nostra Avis dei carabinieri di Pavia ci rende orgogliosi, ma soprattutto rappresenta un’ulteriore conferma dei valori civici dell’Arma e di quanto preziosa sia la presenza nella città dei carabinieri, profondamente incardinati sul territorio e testimoni, anche in questo caso come in numerosi altri, della loro vicinanza e solidarietà alla popolazione. Esprimo il ringraziamento più sentito al Comandante provinciale, colonnello Luciano Calabrò, per l’iniziativa e per la collaborazione prestata».