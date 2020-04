Mortara, 88enne cade in casa: intervengono i vigili del fuoco

Nonostante la brutta caduta, è riuscito a chiedere aiuto allertando i soccorsi. I vigili del fuoco di Vigevano, intorno alle 7,15 di oggi (venerdì), sono intervenuti insieme al personale sanitario in via Baluardo Santa Chiara, a Mortara, per soccorrere un anziano di 88 anni, che non riusciva più a rialzarsi dopo essere caduto all'interno della propria abitazione. Fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze.