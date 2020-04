Zerbolò, i vigili del fuoco salvano Zack: il cane era caduto in un canale

Era caduto in un grosso canale e non riusciva più a risalire. Il cane, Zack, è stato salvato grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Pavia e ai volontari di Garlasco, che sono arrivati in località Parasacco, a Zerbolò. Durante le operazioni è stato utilizzato anche un gommone. Le condizioni del cane sono buone; identificato attraverso il microchip e la targhetta, è già stato restituito al proprietario.