Addio all’avvocato Renato Bertolino, ex sindaco di Mede

Se ne è andato a 92 anni Renato Bertolino, avvocato, ed ex sindaco di Mede. Da alcuni giorni era ricoverato all’ospedale di Imperia. Originario di Asti, per anni è stato protagonista della scena politica di Mede, dove fu membro del Comitato di Liberazione Nazionale e ricoprì la carica di sindaco dal maggio 1952 all’agosto 1956, e di vicesindaco nel 1993. Da anni si era trasferito a vivere a Roquebrune, vicino a Nizza. «Alla moglie, la signora Anna Maria Argenton, le condoglianze dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza» è il messaggio espresso pubblicamente dal sindaco di Mede Giorgio Guardamagna. «É stato scritto all'ordine degli Avvocati di Vigevano, dapprima come praticante e poi come avvocato dal 1968 al 2001, allorché è stato cancellato a domanda – fa sapere l'avvocato Giuseppe Madeo, l'ultimo presidente del disciolto Ordine degli avvocati di Vigevano – Collega, gentile, cortese e deontologicamente corretto. Si è occupato prevalentemente di diritto del lavoro e prevalentemente, se non esclusivamente, dalla parte dei lavoratori. Nella sua lunga attività professionale ha collaborato moltissimo con l'amico Avv. Salvatore Panella, anch'esso purtroppo scomparso recentemente».