Lombardia: ricoveri in calo, in provincia di Pavia 117 nuovi casi

I dati comunicati oggi (venerdì) confermano che in Lombardia sta continuando a diminuire il numero delle persone ricoverate in ospedale: quelle in terapia intensiva sono 756 (-34), quelle non in terapia intensiva 8791 (-401). Il numero dei positivi in Regione è di 71256, con 1091 casi in più in un giorno; i tamponi processati sono stati complessivamente 314298 (+11583). Le persone dimesse sono 45382 (+1162). I decessi sono 13106, ieri (giovedì) sono stati 166. In provincia di Pavia si sono registrati 117 nuovi casi, per un totale di 3991 positivi.