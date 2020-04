Vigevano, l’appello di Ascom: «Serve abbattimento della tassazione locale o fondo di solidarietà»

Un abbattimento delle tasse locali – in particolare Tari e Tosap – per gli esercizi commerciali che sono costretti a rimanere chiusi a causa dell’emergenza coronavirus. Lo chiede il presidente di Ascom Vigevano Renato Scarano: «Il sindaco ha detto di non riuscire a prevedere un’esenzione o una riduzione della tassazione senza un intervento del Governo. Ribadiamo che per alcune attività, penso a bar, ristoranti o ambulanti sia necessario inserire almeno una riduzione della tassazione durante il periodo di chiusura. Faccio un esempio: gli ambulanti concessionari di un posto al mercato pagano la Tosap su tutto l’anno, anche se in queste settimane sono fermi. L’ideale sarebbe poter ottenere l’esenzione fiscale, il cosiddetto “anno bianco”, ci sono Comuni che lo hanno già previsto. Gli operatori sono in difficoltà e, nonostante la chiusura, devono far fronte alle spese fisse come utenze e affitti. Se non si riuscirà a ridurre la tassazione, occorrerà creare un fondo di solidarietà». Intanto, in vista della Fase 2, si aprono spiragli sulla riapertura dei mercati all’aperto, a cominciare dai banchi alimentari. Ascom ha già inviato alla Regione una bozza di documento contenente le linee guida per operare in sicurezza. «Si dovranno attuare una serie di accorgimenti – spiega Scarano – come la predisposizione di un unico ingresso, contingentamento delle persone, rispetto delle distanze di sicurezza. Dalla Regione è arrivata un’apertura, ci auguriamo che si possa ricominciare al più presto anche per garantire una più ampia offerta ai cittadini».