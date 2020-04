"Io cucino italiano": l'europarlamentare Ciocca lancia un contest per valorizzare le eccellenze alimentari

«La pandemia di cui siamo vittime – afferma l'europarlamentare pavese della Lega Angelo Ciocca – sta purtroppo colpendo duramente tutti i settori produttivi. Il settore agricolo italiano è chiamato ad uno sforzo ancora maggiore perché l'intera filiera nonostante le enormi difficoltà deve continuare a garantire le forniture ai negozi dei generi alimentari. Il settore chiede un piano straordinario all'Europa che purtroppo ad ora rimane inerte a guardare. Notizia di pochi giorni fa la risposta del Commissario europeo all'agricoltura che, in videoconferenza con noi Deputati membri della commissione agri, dice che non ci sono soldi a sufficienza per sostenere il settore. Come deputato al Parlamento Europeo, sono sempre stato fiero di poter rappresentare e difendere il sistema agroalimentare italiano, eccellenza riconosciuta a livello mondiale. Per questo motivo oltre alle battaglie legislative ho pensato, in un momento così difficile, ad un'iniziativa che potesse al contempo valorizzare il nostro Made in Italy, ma anche dare voce ai cittadini coinvolgendoli in prima persona. Da qui l'idea di raccogliere le migliori ricette che valorizzino i prodotti Made in Italy, che chi ha piacere potrà inviarci, per poi pubblicarle sui miei social aggiungendo una mia riflessione circa le criticità e la partite ancora aperte sul piano europeo in difesa di questo strategico comparto».