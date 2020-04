Tragedia a Remondò: si dà fuoco con la benzina, muore pensionato di 71 anni

Un gesto estremo e tragico, sul quale sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Vigevano. Un pensionato di 71 anni è deceduto nel pomeriggio di oggi (sabato) dopo essersi cosparso di benzina e dato fuoco nei pressi di casa, alla frazione Remondò di Gambolò. Al momento non è possibile stabilire se l’episodio sia riconducibile alla situazione che si sta vivendo per le restrizioni imposte dal lockdown a causa della pandemia. È successo una decina di minuti prima delle 16. Sarebbe stata la moglie dell’uomo a dare l’allarme, dopo non averlo visto rientrare in casa. Inutili i soccorsi del personale del 118, che avevano allertato anche l’elisoccorso; il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 71enne. Secondo i primissimi riscontri, il pensionato non avrebbe lasciato biglietti scritti. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco.