Coronavirus, 45 nuovi casi in provincia di Pavia: contagi in calo

Sono 713 i nuovi positivi in Lombardia – complessivamente 71969 –, il dato più basso dell’ultimo mese e mezzo, che confermerebbe il trend in discesa dei contagi, anche perché la quantità degli ultimi tamponi elaborati risulta in linea con quella dei giorni precedenti. Scendono anche oggi i ricoverati in terapia intensiva, che sono 724 (-32) e i ricoverati non in terapia intensiva: 8489 (-302). I tamponi processati sono in totale 326940 (+12642). I decessi in Regione sono 13269 (+163). In provincia di Pavia i positivi sono 4036 (+45).