Abbiategrasso, controlli polizia locale per emergenza Covid: 29 sanzioni

Sono 152 le persone controllate, con 29 sanzioni scattate in seguito all’accertamento del mancato rispetto delle misure di contenimento attualmente in vigore per la pandemia. È il bilancio dell’attività del Comando della polizia locale di Abbiategrasso nell’ultima settimana (dal 17 al 24 aprile). In questo periodo sono state effettuate verifiche anche in 23 esercizi commerciali, dove sono state fatte 4 sanzioni. In totale, gli egenti della polizia locale di Abbiategrasso hanno effettuato 475 interventi, con 607 persone controllate e 125 tra sanzionati e deferiti all’autorità giudiziaria.