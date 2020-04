Continua a scendere il numero di ricoverati in terapia intensiva, 706 (-18), e negli altri reparti, 8481 (-8). In Regione sono 72889 i positivi (+920), in aumento rispetto a ieri, e 47062 i dimessi (+890); i tamponi processati sabato sono stati 10857. I decessi in un giorno sono stati 56, in Lombardia complessivamente sono stati 13325. In provincia di Pavia si registrano 8 nuovi casi.