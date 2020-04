Coronavirus, il 25 aprile effettuati oltre 240mila controlli

Ieri, 25 aprile, sono state complessivamente 242145 le verifiche effettuate dalle forze dell'ordine, con 74955 a esercizi e attività commerciali. Sono 9240 coloro che hanno ricevuto sanzioni amministrative, 71 sono state denunciate per falsa dichiarazione o attestazione e 39 per violazione dei divieti di allontanamento dall'abitazione per la quarantena. Per i titolari di attività commerciali, sono state 295 le sanzioni con 59 i provvedimenti di chiusura. Dall'11 marzo al 25 aprile, secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, sono state controllate 10.344.667 persone e 4.056.813 attività.