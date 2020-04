Arrestato dopo aver forzato un posto di blocco: aveva 25 grammi di cocaina

I carabinieri hanno arrestato ieri pomeriggio (domenica) un 32enne marocchino senza fissa dimora, trovato con 25 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, e 340 euro in contanti, denaro ritenuto provento dell'attività di spaccio. L'uomo era alla guida di una Ford Fiesta e stava percorrendo la Sp 494 tra Mortara e Parona, in direzione Vigevano. Quando i carabinieri della Compagnia di Vigevano gli hanno intimato l'alt, il 32enne ha accelerato, forzando il posto di blocco e fuggendo via. Ma, dopo pochi metri, alla vista di un'altra pattuglia, il fuggitivo ha frenato improvvisamente, abbandonando il veicolo e cercando di nascondersi nella boscaglia. I militari lo hanno però inseguito a piedi, fino a raggiungerlo all'interno di un canale di scolo non irrigato, dove aveva tentato di far perdere le proprie tracce. È stato immediatamente bloccato e ammanettato. Denunciato, dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La direttissima è stata celebrata questa mattina (lunedì): il giudice ha convalidato l'arresto, emettendo la misura del divieto di dimora nella provincia di Pavia. L'uomo ha patteggiato 10 mesi di reclusione e 300 euro di multa.