Finanziamenti regionali per le polizie locali: in provincia di Pavia arriveranno 334mila euro

I Comuni che hanno ottenuto i fondi del bando regionale potranno acquistare biciclette elettriche, droni, Dash cam, bodycam o telecamere indossabili, defibrillatore semiautomatico portatile, metal detector portatile, fototrappola, laser scanner, autovetture, moto, scooter e altro. Sono state 357 le domande presentate, 131 i progetti ammessi, di cui 21 in Provincia di Pavia (334mila euro finanziati). In Lomellina, hanno ottenuto i finanziamenti i Comandi di polizia di locale di Garlasco (27.272 euro), Olevano (4.465 euro), Sant'Angelo (15.067 euro), Zeme (17.482 euro), Castello d'Agogna (18.300 euro), Candia (1.912 euro), Sartirana (15.996 euro), Zerbolò (2.010 euro euro). «Nel bando del 2020 – dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato – abbiamo puntato in particolare sulla mobilità. Ancora una volta Regione Lombardia si fa carico delle istanze dei Comuni e delle Comunità montane cofinanziando l’acquisto di dotazioni strumentali, rinnovando il parco autovetture. Nonostante il periodo di Coronavirus i nostri uffici hanno definito in tempi rapidi l’istruttoria. Siamo ben consapevoli che questi progetti sono fondamentali per gli enti in un periodo di tagli sempre maggiore».