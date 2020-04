Vigevano, sventa un tentativo di occupazione abusiva: finisce in ospedale

Si è accorto che era in corso un tentativo di occupazione abusiva, e ha cercato di intervenire. La situazione è però degenerata, e si è passati velocemente allo scontro fisico. L'episodio è avvenuto oggi (lunedì) intorno alle 13,30, in via Griona, nel centro storico di Vigevano. Ad avere la peggio è stato un uomo di 54 anni, che è stato aggredito con calci. Sarebbe riuscito a cacciare via gli occupanti, ma ha riportato alcune ferite, compresa una da taglio al volto; è stato soccorso e trasportato da un'ambulanza della Croce Rossa al al pronto soccorso dell'ospedale civile in codice giallo. Sull'episodio sono attualmente in corso le indagini dei carabinieri.