ForzaVige: il LeoClub dona oltre 200 tute protettive all'ospedale civile

Il gruppo dei giovani del Lions ha organizzato una raccolta fondi sulla piattaforma "gofundme" per supportare gli ospedali cittadini. Entro la fine del mese saranno consegnate 2500 mascherine in ospedale e altre in clinica. Grazie ai fondi raccolti attraverso la campagna #forzavige verranno pianificate ulteriori iniziative nelle prossime settimane. Per contribuire, ecco il link: https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-vigevano-forzavige?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1&fbclid=IwAR2meZtZEl_UUy841ggCDT2T5rjk_lLhFlJ5TzvKZWJbCoFXwyK_tEoErn4