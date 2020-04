Coronavirus, in Lombardia 869 nuovi casi

Sono 869 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nella giornata di oggi in Lombardia. Ieri erano stati 590. I decessi sono stati 126, dato che porta quello complessivo a 13.575. Crescono però ancora guarigioni e dimissioni, +440, mentre calano i ricoveri in ospedale dai 7.525 di ieri ai 7.280 di oggi (-245). In discesa anche il riscontro dei degenti in terapia intensiva, oggi 655 (-25). Segni positivi in termini di crescita del contagio però in tutte le province, con Milano a +278, Brescia a +92, Monza a +121. Resta alto anche il dato della città di Milano (+149 con 8.016 casi).

Per quello che riguarda l’intero Paese i contagiati superano quota 200 mila (+2.091 rispetto a ieri). Cala però il numero dei malati (105.205, -608) e dei ricoverati in terapia intensiva (1.863, -93). Al momento 83.619 persone si trovano in isolamento domiciliare mentre le vittime complessive sono 27.359 (+382).