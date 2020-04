Vigevano, alla guida con la patente rubata: denunciato

I carabinieri lo hanno fermato nell'ambito dell'attività di controllo della mobilità legata alle restrizioni imposte per il contenimento della pandemia da Coronavirus, e lo hanno trovato in possesso di una patente di guida che è risultata rubata lo scorso agosto a Magenta ad un pensionato di 76 anni. Per questa ragione l'uomo, un disoccupato egiziano di 63 anni, con precedenti, residente a Marcallo con Casone, è stato denunciato per ricettazione. E' accaduto nel fine settimana. Sempre in quelle giornate i carabinieri hanno contestato l'illecito amministrativo ad un disoccupato di 25 anni di Cilavegna, trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina e denunciato per guida in stato di ebbrezza una cinquantunenne di Gambolò controllato a Parona. Tutto sono stati inoltre contravvenzioni per essere usciti dalle proprie abitazioni senza giustificato motivo e per questo in violazione dei decreti in materia di contenimento del contagio da Covid-19.