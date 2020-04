Vigevano, filmato in stazione a Pasquetta: sanzionati in due

Lo scorso 11 aprile avevano postato su Instagram un video con il quale annunciavano la loro intenzione di trascorrere la Pasquetta a Milano in spregio alle restrizioni sulla circolazione imposte dal Governo e dalla Regione. Il video, che aveva suscitato la sdegnata reazione della Rete, era stato segnalato ai carabinieri da diversi cittadini e anche dal sindaco Andrea Sala e ripreso dalla giornalista Selvaggi Lucarelli sulla propria pagina Facebook. I militari hanno acquisito il video e hanno accertato che i protagonisti, tre ragazzi, si erano ripresi prima sulla banchina di una stazione che sembrava essere quella di Vigevano; poi all'interno di una fermata delle linea verde della metropolitana milanese e quindi in un appartamento di Milano in compagnia di altre persone. Le indagini hanno consentito di identificare due dei responsabili, un ventinovenne residente a Vigevano ma di fatto senza fissa dimora e una ventisettenne di Vermezzo con Zelo (Milano). Il primo è stato contravvenzionato per lo spostamento all'interno del proprio Comune senza comprovate necessità; il secondo per gli stessi motivi aggravati dal fatto di essersi mosso all'esterno del Comune di residenza. Entrambi sono stati poi sanzionati in base all'ordinanza della Regione per essere usciti di casa senza adottare le prescritte misure di protezione e per aver creato un assembramento. La sanzione per entrambi è di 1.200 euro che, se pagata subito scenderà a 640 euro.